Avis aux médias : Le député du PLQ Monsef Derraji en tournée au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie

QUÉBEC, le 27 avril 2026 /CNW/ - Le porte-parole du PLQ en matière de santé et de transports et de mobilité durable, Monsef Derraji, sera en tournée dans la région, du 28 au 30 avril.

Le 28 avril, l'élu libéral profitera de sa présence pour rencontrer le Syndicat des professionnelles en soins infirmiers et cardiorespiratoires du Bas-Saint-Laurent (FIQ SPSICR) et participer à une Table ronde sur le transport collectif avec des élus locaux et la Régie de transport du Bas-Saint-Laurent. Le 29 avril, il ira visiter les installations de l'Aéroport Michel-Pouliot de Gaspé, suivi d'une rencontre avec le maire de Gaspé, M. Daniel Côté, d'une rencontre avec le directeur général du CISSS de la Gaspésie, M. Martin Pelletier, et pour terminer la journée, une rencontre avec la Coalition pour le retour des services d'un train de passagers en Gaspésie. Le 30 avril, il ira rencontrer l'Organisme gaspésien des personnes atteintes de cancer OGPAQ, afin de discuter des enjeux qui les préoccupent.

Monsef Derraji sera également disponible pour des entrevues.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Source : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]