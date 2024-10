CALGARY, AB, le 16 oct. 2024 /CNW/ - L'honorable George Chahal, député de Calgary Skyview, au nom de l'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan, annoncera une aide fédérale destinée aux entreprises de technologie de Calgary et de la région pour leur permettre d'accéder aux ressources, au capital et au soutien dont elles ont besoin pour prendre de l'expansion et commercialiser leurs produits et services sur de nouveaux marchés.

Le député Chahal annoncera une aide fédérale destinée aux entreprises de Calgary pour leur permettre de se développer et d’accéder à de nouveaux marchés (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Le député Chahal sera accompagné de Brian Rosentreter, directeur général de Global Analyzer Systems; de Jeremy Bridge, directeur général de PK Sound; de Jack Stuart, directeur du développement commercial de TEKTELIC; et de David Owen, directeur général d'Avanti Software.

Après l'allocution, les orateurs seront disponibles pour répondre aux questions des médias.

Date : Le jeudi 17 octobre 2024



Heure : 10 h (HR)



Endroit : Global Analyzer Systems

1411 - 25 Avenue NE, bureau 3

Calgary (Alberta)

[LIEN vers le lieu]

