CALGARY, AB, le 2 oct. 2024 /CNW/ - George Chahal, député de Calgary Skyview, au nom de l'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan, annoncera un soutien fédéral à des initiatives stratégiques visant à développer des technologies, des entreprises et des talents prêts à évoluer dans l'univers quantique et à renforcer le leadership mondial de l'Alberta dans ce secteur émergent.

Le député Chahal annoncera des investissements fédéraux visant à stimuler les technologies quantiques en Alberta (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Le député Chahal sera accompagné d'Ed McCauley, Ph. D., président et vice-chancelier, Université de Calgary; de David Chang, directeur de l'Innovation et des Partenariats, Université de l'Alberta; de Christopher Cassin, directeur de Zero Point Cryogenics; et de Megan Lee, directrice générale de Quantum City, Université de Calgary.

Après l'allocution, les orateurs seront disponibles pour répondre aux questions des médias.

Date :

Le jeudi 3 octobre 2024

Heure :

9 h (HR)

Endroit :

Salle E3

Centre des congrès TELUS de Calgary

136 8 Avenue SE

Calgary (Alberta)

Restez branchés

Suivez PrairiesCan sur Twitter et LinkedIn

Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

Personnes-ressources : Rohit Sandhu, Gestionnaire, Communications, Développement économique Canada pour les Prairies, 587-337-3141, [email protected]