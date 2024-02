WINNIPEG, MB, le 8 févr. 2024 /CNW/ - Ben Carr, député de Winnipeg--Centre--Sud, au nom de l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, annoncera des investissements pour aider à rendre l'industrie des légumineuses plus durable et compétitive.

Date

Le 9 février 2024

Heure

14 h 30 (HC)

Lieu

Université du Manitoba

Atrium de la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation

66, chemin Dafoe

Winnipeg (Manitoba) R3T 2N2

Renseignements: Personnes-ressources : Pour les médias : Francis Chechile, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada, [email protected], 343-549-0778; Relations avec les médias : Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]