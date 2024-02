OTTAWA, ON, le 29 févr. 2024 /CNW/ - Kody Blois, député de Kings-Hants et président du Comité de l'agriculture et de l'agroalimentaire de la Chambre des communes, sera à Wolfville, en Nouvelle-Écosse, pour souligner les investissements et le soutien du gouvernement fédéral à l'industrie canadienne de la vigne et du vin.

Date

Le vendredi 1 mars 2024

Heure

11 h 00 (HAA)

Lieu

Lightfoot & Wolfville Vineyards

11143 Evangeline Trail

B4P 2R1

Wolfville, Nouvelle-Écosse

Notes pour les médias

Veuillez prévoir du temps pour l'installation si vous avez une caméra ou un microphone sur trépied.

Des places de stationnement sont disponibles sur place.

