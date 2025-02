Dates : Les 11 et 12 février 2025

Lieu : Hôtel The Explorer, 4825, 49e Avenue, Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)

Heure : 10 h HNR (12 h HNE)

YELLOWKNIFE, NT, le 10 févr. 2025 /CNW/ - Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) tiendra une audience publique les 11 et 12 février 2025, à compter de 10 h HNR (midi HNE), à l'hôtel The Explorer, situé au 4825, 49e avenue, Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest).

L'audience portera sur les demandes présentées par 506992 N.W.T. Ltd. (faisant affaire sous le nom de Cabin Radio) et Vista Radio Ltd. pour une nouvelle station de radio commerciale FM à Yellowknife.

Si vous souhaitez suivre l'audience et obtenir les documents déposés pendant l'instance, suivez-nous à @CRTCAudiences et https://collaboratevideo.net/CRTC/250211/fr/fl/.

