Avis aux médias - Le CPQ dévoile une étude sur la contribution des grandes entreprises à la prospérité du Québec

MONTRÉAL, le 3 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le CPQ (Conseil du patronat du Québec) invite les représentants des médias au dévoilement d'une étude portant sur la contribution des grandes entreprises à la prospérité du Québec. Dans le contexte de grandes mutations économiques dans lequel nous vivons, il est important de bien comprendre la place de la grande entreprise pour notre prospérité ainsi que de ses retombées pour l'ensemble de la société et des citoyens.

Aide-mémoire :

Quoi : Le CPQ dévoile une étude portant sur la contribution des grandes entreprises à la prospérité du Québec Où : Raymond Chabot Grant Thornton, Tour de la Banque Nationale 600, rue De La Gauchetière Ouest, 23e étage Pour des mesures de sécurité, il est nécessaire d'inscrire son nom à l'entrée de l'édifice Quand : Mercredi 4 septembre 2019, 9H00

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs de toutes tailles issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

SOURCE Conseil du patronat du Québec

Renseignements: Nadine Légaré, Conseillère principale - Communications et relation avec les médias, Conseil du patronat du Québec, nlegare@cpq.qc.ca, Bureau : 514-288-5161 poste 243, Cell. : 514-265-5471

Related Links

www.cpq.qc.ca