TESLIN, YT, le 7 févr. 2025 /CNW/ - Veuillez prendre note que Naa Shaáde Háni Eric Morris du conseil des Tlingits de Teslin, l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et ministre responsable de CanNor, l'honorable Ranj Pillai, premier ministre du Yukon et l'honorable Jeanie McLean, vice-première ministre du Yukon, annonceront la signature de l'amendement au plan de mise en œuvre de l'Accord sur l'administration de la justice du conseil des Tlingits de Teslin portant sur les services correctionnels et les services communautaires.

Le conseil des Tlingits de Teslin, le ministre Anandasangaree et le Yukon signent un accord de financement pour les services communautaires (Groupe CNW/Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada)

Participation des médias :

Les médias qui désirent assister en personne ou virtuellement doivent s'inscrire au préalable auprès des Relations avec les médias de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada à l'adresse suivante : [email protected]

Date : le samedi 8 février 2025

Heure : 10 h 15 (HY)

Lieu : Teslin, Yukon (endroit précis à déterminer)

Pour plus de renseignements : Gregory Frame, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, [email protected]; Relations avec les médias, RCAANC, [email protected]; Valerie Tizya, Conseils des Tlingits de Teslin, 867-390-2532, [email protected]; Laura Seeley, Communications du cabinet, Gouvernement du Yukon, 867-332-7627, [email protected]