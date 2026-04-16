Avis aux médias : Le chef parlementaire du PLQ, André Fortin, en tournée dans la région du Bas-Saint-Laurent

QUÉBEC, le 16 avril 2026 /CNW/ - Le chef parlementaire du PLQ et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'agriculture, de pêcheries et d'alimentation, André Fortin se rendra dans la région du Bas-Saint-Laurent, aujourd'hui le 16 avril.

L'élu libéral profitera de sa présence dans la région pour visiter l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ), aller dîner avec les représentants de l'UPA du Bas-Saint-Laurent, puis participer au Congrès 2026 de la Fédération québécoise des coopératives forestières, afin de discuter des enjeux qui le préoccupe.

André Fortin sera également disponible pour des entrevues.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Source : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]