OTTAWA, ON, le 3 mars 2025 /CNW/ - Les médias sont invités à assister à une conférence de presse durant laquelle le Centre national contre l'exploitation des enfants de la GRC, la Sûreté du Québec, la Police provinciale de l'Ontario, la Police régionale de Peel et la Police régionale de Durham feront le point sur le projet STEEL, une opération coordonnée à l'échelle nationale ciblant les délinquants qui exploitent des enfants à des fins sexuelles en ligne et, surtout, visant à protéger les enfants.

À la suite de la période de questions, les représentants des médias présents sur place pourront prendre des photos avec le détective Andrew Ullock de la Police régionale de Peel et l'agente-détective Samantha Mayhew de la Police régionale de Durham accompagnés de leurs chiens de détection de supports de stockage numérique Harley et Pixel, respectivement.

Date : Mercredi 5 mars 2025 Heure : 14 h 30 (HNE) Lieu : Direction générale de la GRC, au 73, promenade Leikin, Ottawa (Ont.)

