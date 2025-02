ARCTIC BAY, NU, le 14 févr. 2025 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord présentera des excuses au nom du gouvernement du Canada aux familles inuites touchées par les relocalisations à Dundas Harbour entre 1934 et 1948.

Date : le jeudi 27 février 2025

Heure : 14 h (HE)

Lieu :

Centre communautaire, Arctic Bay, Nunavut

Les médias qui désirent assister à l'événement doivent s'inscrire au préalable auprès des Relations avec les médias de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada à : [email protected].

Pour plus de renseignements : Dundas Harbour Relocation Society, Steven Cooper, K.C., Avocat-procureur représentant la Dundas Harbour Relocation Society, Cooper Regel LLP, [email protected], 1-800-994-7477; Gregory Frame, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, [email protected]; Relations avec les médias, RCAANC, [email protected]