WINNIPEG, MB, le 3 oct. 2024 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones, et l'honorable Nahanni Fontaine, ministre des Familles du Manitoba, feront une annonce au sujet du projet pilote d'alerte robe rouge lors de la Journée d'éducation et de sensibilisation de Giganawenimaanaanig.

Il y aura un point de presse après cette annonce.

Participation des médias :

Les représentants des médias sont priés de confirmer leur participation à l'adresse suivante : [email protected].

La participation virtuelle sera possible et les instructions pour se connecter à distance seront fournies lors de l'inscription.

Les médias sont d'abord invités à observer, à 11 h 30, les remarques et l'engagement des ministres envers les familles, les survivants, les défenseurs du droits des FFADA et les travailleurs de première ligne. Le point presse suivra dans une salle adjacente.

Date : Le vendredi 4 octobre 2024

Heure : L'annonce débutera à 11 h 30 (heure du Centre), suivie du point de presse.

Les représentants des médias sont invités à se préparer 30 minutes avant l'heure de début de l'événement.

Lieu :

Canad Inns Destination Centre Club Regent Casino Hotel

1415 Ave Regent W

Winnipeg, Manitoba

L'annonce aura lieu dans la salle de bal, et le point presse se déroulera dans la salle Ambassador E.

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Pour plus de renseignements (médias seulement) : Gregory Frame, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, [email protected]; Ryan Stelter, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Nahanni Fontaine, Ministre des Familles of Manitoba, [email protected], 204-590-8582; Sandra DeLaronde, Chef d'équipeGiganawenimaanaanig, [email protected], 204-806-0134