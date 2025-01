WHITEHORSE, YT, le 24 janv. 2025 /CNW/ - Brendan Hanley, député du Yukon, au nom de l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, et le premier ministre du Yukon et ministre du Développement économique, Ranj Pillai, annonceront un soutien à l'organisme Yukon Venture Angels pour bâtir un écosystème de capitaux privés au Yukon.

Il y aura par la suite une période de réponses aux questions des médias.

Date : Le lundi 27 janvier 2025

Heure : 17 h heure normale du Yukon (HNY)

Veuillez arriver au plus tard à 16 h 45 HNY

Lieu :

Salle Northwestel, Northlight Innovation (Yukonstruct)

2180, avenue Second

Whitehorse (Yukon)

