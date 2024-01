TERRITOIRE DE SNUNEYMUXW, BC, le 26 janv. 2024 /CNW/ - Le chef Michael Wyse de la Snuneymuxw First Nation et l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones, célébreront la signature d'une entente historique concernant les terres de la Snuneymuxw First Nation.

Date : Le samedi 27 janvier 2024

Heure : 12 h à 13 h 30 (HP)

Lieu : Quam Qwum Stuwixwulh Community School

1390, rue Stuywut

Territoire de Snuneymuxw

Nanaimo (C.-B.) V9X 1M4

Participation des médias :

Il y aura un point de presse en personne après la cérémonie. Il ne sera pas possible de participer virtuellement.

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Renseignements: (médias seulement) : Andrew Sutherland, Gestionnaire des communications, Snuneymuxw First Nation, [email protected]; Matthieu Perrotin, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 819-934-2302, [email protected]