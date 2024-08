AVIS AUX MÉDIAS - LE 22 AOÛT, A&W CANADA SE MOBILISE AU PROFIT DE SP CANADA

Le jeudi 22 août 2024, A&W fera don de 2 $ à SP Canada pour chaque Teen Burger™ vendu au Canada

VANCOUVER, BC, le 14 août 2024 /CNW/ - La campagne du Rendez-vous A&W pour stopper la SP est de retour pour une 16e année consécutive - occasion pour les gens de notre pays de soutenir les Canadiennes et Canadiens qui sont touchés par la sclérose en plaques (SP). Cette journée-là, pour chaque Teen Burger™ vendu au Canada, A&W fera don de 2 $ à SP Canada.

Cette année, le Rendez-vous A&W pour stopper la SP a lieu le 22 août, mais il est possible de faire bouger les choses dès maintenant! À compter d'aujourd'hui, vous pouvez arrondir le montant de tout achat dans un restaurant A&W ou effectuer un don en ligne à rendezvoussp.ca ou à l'aide de l' appli A&W , ou en ajoutant l'option de don à votre panier lorsque vous passez une commande auprès de A&W à partir d'applications de livraison comme Uber Eats, DoorDash et SkipTheDishes.

Depuis sa création, le Rendez-vous A&W pour stopper la SP a permis d'amasser plus de 20 millions de dollars au profit des personnes qui sont aux prises avec la SP ou qui doivent composer avec cette maladie.

Quoi : La 16e édition du Rendez-vous A&W pour stopper la SP; pour chaque Teen BurgerTM vendu au Canada le 22 août, 2 $ seront versés à SP Canada. Où : Restaurants A&W; rendez-vous au aw.ca/locations pour trouver un restaurant près de chez vous. Quand : Le jeudi 22 août 2024, de l'ouverture à la fermeture. Pourquoi : Le Canada affiche l'un des taux de SP les plus élevés du monde et, au pays, une personne sur 400 est atteinte de cette maladie. À l'heure actuelle, plus de 90 000 Canadiennes et Canadiens vivent avec la SP. Selon les données issues du système de santé québécois, on estime à plus de 22 000 le nombre de personnes qui vivent avec la sclérose en plaques au Québec. Comment : À l'achat d'un Teen BurgerTM le 22 août! À compter d'aujourd'hui, en arrondissant le montant de tout achat dans un restaurant A&W, en effectuant un don en ligne à rendezvoussp.ca ou à l'aide de l'appli A&W, ou en ajoutant l'option de don au panier lorsqu'une commande est effectuée à partir d'applications de livraison comme Uber Eats, DoorDash et SkipTheDishes. Dialoguez en ligne en vous joignant à la collectivité de la SP en mentionnant @SPCanadaofficielle et @AWCanada et en utilisant le mot-clic #RendezVousSP.

À propos de A&W

A&W est fière d'être une entreprise entièrement détenue et exploitée par des intérêts canadiens, ainsi que la première chaîne de burgers au pays. Nous sommes convaincus qu'il est crucial d'aider nos clients à réaliser de petites actions simples dans l'intérêt de la population et de la planète. Qu'il s'agisse de servir du bœuf entièrement nourri à l'herbe, d'offrir des emballages réutilisables ou de recueillir des fonds pour soutenir les Canadiennes et Canadiens atteints de sclérose en plaques, nous nous employons sans relâche à exercer une influence positive dans toutes les collectivités du Canada où nous nous trouvons. Fiers créateurs des meilleurs burgers au pays, nous servons les Canadiens et Canadiennes d'un océan à l'autre dans plus de 1 000 restaurants. Pour plus d'information, visitez le aw.ca.

À propos de SP Canada

À SP Canada, la vision qui nous inspire est celle d'un monde sans sclérose en plaques. Nous concentrons tous nos efforts sur la prestation de services de soutien, la défense des droits et des intérêts, ainsi que la recherche dont les retombées auront une incidence positive sur la vie des personnes atteintes de SP ou ayant à composer, d'une manière ou d'une autre, avec cette maladie. Depuis plus de 75 ans, notre organisme constitue pour la collectivité de la SP une source fiable de programmes, de ressources et de services destinés à aider les gens touchés par la SP dans leur cheminement aux côtés de cette maladie. Nous préconisons la mise en œuvre de politiques et de systèmes améliorés grâce auxquels les Canadiens et Canadiennes qui vivent avec la SP pourront bénéficier d'un meilleur soutien. Nous investissons dans des travaux de recherche susceptibles de changer des vies - axés sur l'amélioration des traitements et des soins, le renforcement du bien-être, la compréhension et l'enrayement de la progression de la SP, ainsi que la prévention de cette maladie. Pour obtenir plus d'information, visitez le spcanada.ca.

Dialoguez en ligne en vous joignant à la collectivité de la SP. Retrouvez SP Canada sur X ou Instagram, ou abonnez-vous à sa page Facebook.

À propos de la SP, maladie à forte prévalence

La SP est une maladie neurologique qui cible le système nerveux central, lequel comprend le cerveau, la moelle épinière et les nerfs optiques. Le Canada affiche l'un des taux de SP les plus élevés du monde et, au pays, une personne sur 400 est atteinte de cette maladie. À l'heure actuelle, plus de 90 000 Canadiennes et Canadiens vivent avec la SP. Chaque jour, en moyenne, 12 personnes reçoivent un diagnostic de SP au pays, ce qui signifie qu'un diagnostic de SP est posé toutes les deux heures.

La SP est considérée comme une maladie épisodique, c'est-à-dire qu'elle se caractérise par la survenue de troubles invalidants dont la gravité et la durée varient et qui sont souvent suivis par des phases de rémission. Cette affection peut aussi se présenter sous une forme progressive.

Partout au Canada, la SP influe non seulement sur le quotidien des personnes qui en sont atteintes, mais aussi sur celui de leur famille et de leurs aidants et aidantes, des professionnels et professionnelles de la santé, et des équipes de recherche. Cependant, les gens de notre pays ont le pouvoir de changer le cours des choses. En travaillant ensemble, les Canadiens et Canadiennes peuvent avoir une incidence favorable quant aux mesures de soutien, aux ressources, aux traitements et aux médicaments destinés aux personnes atteintes de SP.

Susan Senecal, Pamela Valentine et Diego Mena Martínez seront disponibles pour des entrevues jusqu'au 22 août.

