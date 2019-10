Avis aux médias - Lancement du Bulletin de la prospérité du Canada 2019 et panel avec les partis politiques

MONTRÉAL, le 2 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le CPQ (Conseil du patronat du Québec) convie les représentants des médias au dévoilement du Bulletin de la prospérité du Canada 2019 qui sera suivi d'un panel de discussion avec les candidats des principaux partis politiques en lice aux élections fédérales.

Le Bulletin de la prospérité du Canada est élaboré depuis 2015 dans le cadre des élections fédérales afin de situer les enjeux économiques prioritaires auxquels devraient s'attaquer les différentes formations politiques.

Aide-mémoire :

Quoi : Dévoilement du Bulletin de la prospérité du Canada 2019 Qui : • Yves-Thomas Dorval, président et chef de la direction du CPQ

• Marc Garneau, Parti libéral du Canada

• Tom Pentefountas, Parti conservateur du Canada

• Chu Anh Pham, Nouveau Parti démocratique

• Alain Therrien, Bloc Québécois Quand : Vendredi 4 octobre 2019, de 8 h 30 à 10 h (accueil à 8 h) Où : Hôtel Le Westin Montréal (Salle Ville-Marie) 270, rue Saint-Antoine Ouest, Montréal

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs de toutes tailles issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

