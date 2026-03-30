LONGUEUIL, QC, le 30 mars 2026 /CNW/ - L'astronaute de l'Agence spatiale canadienne (ASC) Jeremy Hansen s'envolera prochainement à bord du vaisseau spatial Orion de la NASA dans le cadre de la mission Artemis II qui survolera la Lune. La prochaine fenêtre de lancement commence à 18 h 24 (HE) le 1er avril 2026.

Les représentants des médias sont invités à se joindre à l'astronaute de l'ASC David Saint-Jacques au centre spatial John-H.-Chapman à Longueuil pour assister en direct au lancement de cette mission historique. Ce sera l'occasion de souligner les précieuses contributions canadiennes à la mission Artemis II. Des experts de l'ASC seront également sur place pour accorder des entrevues.

Tous les représentants des médias devront présenter leur carte de presse à la guérite et ensuite à la réception. Nous conseillons d'arriver tôt pour éviter tout retard en raison des mesures de sécurité. Notez que la fenêtre de lancement durera deux heures.

Date : 1er avril, 2026



Heure : 17 h 45 (HE)



Qui : David Saint-Jacques, astronaute de l'ASC

Kumudu Jinadasa, ingénieure principale, Gestion de projets/programmes



Où : Centre de conférences Marc-Garneau

Centre spatial John‑H.‑Chapman

6767, route de l'Aéroport

Longueuil (Québec)

Cette séance de visionnement sera aussi retransmise en direct sur la chaine YouTube de l'ASC.

Plusieurs autres séances de visionnement auront lieu à travers le pays.

La séance de l'ASC sera diffusée lors d'une activité organisée au Musée de l'aviation et de l'espace du Canada à Ottawa. Des experts de l'ASC seront présents pour répondre aux questions des médias et accorder des entrevues.

Les médias sont invités à venir sur place.

Date : 1er avril, 2026



Heure : 17 h 45 (HE)



Qui : Timothy Haltigin, scientifique principal, Sciences lunaires et planétaires

Jamie Sevigny, directrice, Développement de l'exploration spatiale



Où : Musée de l'aviation et de l'espace du Canada

11, promenade de l'Aviation

Ottawa (Ontario)

Séance de visionnement dans votre région. Des activités publiques seront organisées et ouvertes aux médias à travers le pays pour souligner ce lancement historique (p. ex. centres des sciences, musées, bibliothèques, centres communautaires). Trouvez une séance près de chez vous.

Lancement en Floride

L'astronaute canadien Joshua Kutryk ainsi que des experts de l'ASC seront disponibles en Floride pour répondre aux questions des médias et accorder des entrevues. Seuls les représentants des médias déjà accrédités pourront assister au lancement au centre spatial Kennedy.

Les représentants des médias qui ont des questions sur le déroulement des différentes activités entourant le lancement sont priés de contacter le Bureau des relations avec les médias.

Informations supplémentaires

Le Canada marquera une page d'histoire lorsque Jeremy Hansen deviendra le premier Canadien - et le premier non-Américain - à réaliser une mission lunaire. Artemis II sera la première mission lunaire habitée depuis les missions Apollo il y a plus de 50 ans.

Site Web : www.asc-csa.gc.ca

Suivez-nous dans les médias sociaux!

SOURCE Agence spatiale canadienne

Renseignements: Agence spatiale canadienne, Bureau des relations avec les médias, Téléphone : 450-926-4370, Courriel : [email protected]