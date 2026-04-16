Longueuil, QC, le 14 avril 2026 /CNW/ - Le 16 avril, la NASA tiendra une conférence de presse avec l'équipage d'Artemis II à 14 h 30 (HE) au centre spatial Johnson à Houston, au Texas. L'astronaute de l'Agence spatiale canadienne (ASC) Jeremy Hansen et ses coéquipiers, les astronautes de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover et Christina Koch, répondront aux questions sur leur mission lunaire historique.

Nous invitons les journalistes à se présenter au centre spatial John-H.-Chapman à Longueuil pour assister à la retransmission en direct de la conférence de presse diffusée sur la chaine YouTube de la NASA (en anglais seulement). Des experts de l'ASC seront sur place pour accorder des entrevues. Les journalistes présents au siège de l'ASC auront la possibilité de poser des questions en direct, si le temps le permet. Les journalistes ne pouvant être présents sur place peuvent soumettre leurs questions à l'équipe des relations médias de l'ASC au préalable afin qu'elles soient considérées.

Pour assister en personne à Houston, veuillez confirmer votre présence au plus tard à 18 h (HE) le mardi 14 avril à la salle de presse du centre spatial Johnson ([email protected] [en anglais seulement]). Note : Seuls les journalistes déjà accrédités par la NASA peuvent assister à la conférence de presse au centre spatial Johnson.

Les journalistes qui souhaitent assister à la conférence de presse par téléphone doivent contacter la salle de presse du centre spatial Johnson par courriel (en anglais seulement) au plus tard à 18 h (HE) le mercredi 15 avril. Pour tous les détails, veuillez consulter l'avis aux médias de la NASA (en anglais seulement).

Date : 16 avril 2026



Heure : 14 h 30 (HE)



Qui : Équipage d'Artemis II (à Houston)

Experts de l'Agence spatiale canadienne (à Longueuil)



Où : Centre de conférences Marc-Garneau

Centre spatial John‑H.‑Chapman

6767, route de l'Aéroport

Longueuil (Québec)

Pour toute question, prière de contacter le Bureau des relations avec les médias.

Informations supplémentaires

Site Web : www.asc-csa.gc.ca

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SOURCE Agence spatiale canadienne

Renseignements: Agence spatiale canadienne, Bureau des relations avec les médias, Téléphone : 450-926-4370, Courriel : [email protected]