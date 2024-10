MONTRÉAL, le 3 oct. 2024 /CNW/ - Le 10 octobre, à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, Bell Cause pour la cause et Recherche en santé mentale Canada (RSMC) publieront un nouveau rapport sur l'état de la santé mentale des jeunes au Canada à l'Université Toronto Métropolitan. Melissa Grelo, de l'émission The Social sur les ondes de CTV, animera une table ronde avec des jeunes qui feront part de leurs expériences et de leurs points de vue sur la santé mentale de leur groupe démographique.

QUOI : Bell et RSMC publient un nouveau rapport sur la santé mentale des jeunes; table ronde animée par Melissa Grelo de l'émission The Social sur les ondes de CTV, avec des jeunes qui feront part de leurs perspectives et de leurs expériences QUAND : Jeudi 10 octobre 2024, à 10 h (HE) OÙ : Université Toronto Metropolitan, Toronto

Sheldon & Tracy Levy Student Learning Centre

DMZ Sandbox Room

(341 Yonge Street, au nord de Dundas Street) QUI : Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause

Michael Cooper, vice-président, développement et partenariats stratégiques, auteur du rapport, RSMC

Melissa Grelo, coanimatrice de l'émission The Social sur les ondes de CTV

Prestataires de services en santé mentale pour les jeunes et participants à la table ronde sur la santé mentale des jeunes

Possibilité de faire des entrevues et prise de photos et de vidéos.

