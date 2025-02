Avis aux médias - La Ville de Montréal annonce un investissement pour la réfection de l'aréna du complexe sportif St-Jean-Vianney

MONTRÉAL, le 20 févr. 2025 /CNW/ - Caroline Bourgeois, mairesse de l'arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles et vice-présidente du comité exécutif responsable notamment des sports et loisirs et de l'Est de Montréal, invite les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse portant sur l'annonce d'un investissement pour des travaux de mise aux normes de l'aréna du complexe sportif St-Jean-Vianney, situé dans l'Est de Montréal.

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et députée de Pointe-aux-Trembles, sera également présente.

Date: Le vendredi 21 février Heure: 10 h

Le lieu où se tiendra l'événement sera confirmé seulement aux journalistes détenant une accréditation et ayant confirmé leur présence auprès de [email protected].

