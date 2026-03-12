MISSISSAUGA, ON, le 12 mars 2026 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Ruby Sahota, secrétaire d'État pour la Lutte contre la criminalité, ainsi qu'au chef de la police régionale de Peel, Nishan Duraiappah, au chef adjoint, Nick Milinovich, et à des représentants des villes de Mississauga, Brampton et Caledon pour une conférence de presse sur les efforts du Canada visant à soutenir les organismes d'application de la loi et le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) grâce à de nouveaux outils qui les aideront à enquêter sur des menaces sérieuses, à perturber le crime organisé et à protéger nos collectivités.

Événement : En personne

Date : Le vendredi 13 mars 2026

Heure : 10 h HAE

Lieu :

Quartier général de la police régionale de Peel

7150, chemin Mississauga

Mississauga (Ontario)

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Personnes-ressources: Cole Walsh, Adjoint spécial principal, Cabinet de l'honorable Ruby Sahota, Secrétaire d'État (Lutte contre la criminalité), [email protected]; Relations avec les médias: Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]; Médias et relations publiques: Police régionale de Peel, 905-453-2121 poste 4027, [email protected]