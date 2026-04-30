GATINEAU, QC, le 30 avril 2026 /CNW/ - Elle se rendra au centre de formation de la section locale 230 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité, à Victoria, pour rendre hommage aux travailleurs et aux jeunes prêts à relever le défi d'une belle carrière dans les métiers spécialisés.

Une séance de photos et un point de presse suivront la visite du centre de formation.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.

Date : Le vendredi 1er mai 2026 Heure : 10 h (HAP) Lieu : Section locale 230 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité Centre de formation 859 Viewfield Road Victoria (Colombie-Britannique)

Notes pour les médias :

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse.

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SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements : Kirstie Hudson, Conseillère principale en communication et attachée de presse, Cabinet de la secrétaire d'État (Aînés), [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]