OTTAWA, ON, le 23 sept. 2025 /CNW/ - La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) publiera, le mercredi 24 septembre à 10 h (HE), un nouveau rapport Le marché sous la loupe où elle analyse le marché des copropriétés à Montréal.

Ce rapport décrit les similitudes et les différences entre les conditions actuelles et l'effondrement du marché des copropriétés dans les années 1990.

Suivez-nous sur X, LinkedIn, Facebook, Instagram et YouTube.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus ou pour demander une entrevue avec un porte-paroles de la SCHL, veuillez contacter les Relations avec les médias de la SCHL : Relations avec les médias, SCHL, [email protected]