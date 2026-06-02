OTTAWA, ON, le 2 juin 2026 /CNW/ - La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) publiera des données et une analyse mises à jour sur les droits et frais d'aménagement municipaux le mercredi 3 juin à 10 h (HE).

Dans son article, Mathieu Laberge, économiste en chef à la SCHL, présente un ensemble mis à jour de données de l'Enquête sur les droits et frais d'aménagement de la SCHL, dont les résultats ont été publiés en décembre 2025. Les données portent maintenant sur 40 municipalités et s'accompagnent d'une nouvelle modélisation qui permet d'évaluer comment ces droits se répercutent sur la viabilité des projets d'aménagement résidentiel.

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SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus ou pour demander une entrevue avec Mathieu Laberge, veuillez communiquer avec les Relations avec les médias de la SCHL : [email protected]