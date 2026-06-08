Avis aux médias : La SCHL publiera sa Mise à jour sur le marché locatif de mi‑année

OTTAWA, ON, le 8 juin 2026 /CNW/ - La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) publiera sa Mise à jour sur le marché locatif de mi-année le mardi 9 juin à 10 h (HE). Ce rapport fait le point sur les conditions du marché locatif dans les régions métropolitaines de recensement (RMR) de Vancouver, d'Edmonton, de Calgary, de Toronto, d'Ottawa, de Montréal et de Halifax.

Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Renseignements sur ce rapport : Relations avec les médias de la SCHL [email protected]