Avis aux médias - La présidente de la Commission des droits de la personne rendra visite dans la grande région de l'Abitibi-Témiscamingue

OTTAWA, le 18 sept. 2019 /CNW/ - La présidente de la Commission canadienne des droits de la personne, Marie-Claude Landry, rendra visite aux communautés algonquines dans la grande région de l'Abitibi-Témiscamingue du 23 au 27 septembre 2019, et ce, afin de discuter des différents enjeux notamment en matière de de droits de la personne dans les communautés autochtones.

La présidente sera également présente au Congrès de l'Association des avocats et avocates de province qui a lieu à Rouyn‑Noranda cette année, et ce, accompagnée de Me Philippe André Tessier, président de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec, pour parler des droits de la personne.

Il s'agit d'une occasion d'en apprendre davantage sur les défis actuels auxquels sont confrontées les communautés, ainsi que de voir le travail positif que de nombreuses organisations et personnes des communautés font pour faire avancer les droits de la personne. Également, la présidente rencontrera des organisations des communautés LGBTQ2S et d'autres qui œuvrent auprès des personnes vivant avec un handicap.

Liens connexes :

www.chrc-ccdp.ca

SOURCE Commission canadienne des droits de la personne

Renseignements: Coordonnées pour les médias : Commission canadienne des droits de la personne, Relation avec les médias, 613-943-9118, communications@chrc-ccdp.gc.ca; Daoust Parayre avocats inc., M. Marc Lemay, 819-762-8294, lemay@avocatsrn.com

Related Links

http://www.chrc-ccdp.ca