ŁUTSËL K'É, NT, le 3 juin 2026 /CNW/ - Des représentants de la Première Nation dénée de Łutsël K'é, de la Nation métisse des Territoires du Nord-Ouest, du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et de Parcs Canada se réuniront à Łutsël K'é, dans les Territoires du Nord-Ouest, pour faire une annonce concernant l'aire protégée autochtone Thaidene Nene.

Veuillez noter que cet avis est sujet à changement sans préavis.

Les détails sont les suivants :

Date : Le mercredi 10 juin 2026 Heure : 10 h 00 (HAR) Lieu : Veuillez confirmer votre présence auprès de [email protected] afin

d'obtenir les renseignements concernant le lieu de l'événement et le vol

nolisé.

SOURCE Parcs Canada (HQ)

Renseignements: Jessica Theoret, Agente, partenariats, mobilisation et communications, Unité de gestion du Centre des Territoires du Nord-Ouest, [email protected]; Relations avec les médias de Parcs Canada, [email protected]