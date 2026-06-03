Avis aux Médias - La Première Nation dénée de Łutsël K'é, la Nation métisse des Territoires du Nord-Ouest, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et Parcs Canada feront une annonce concernant l'aire protégée autochtone Thaidene Nene English
Nouvelles fournies parParcs Canada (HQ)
03 juin, 2026, 10:31 ET
ŁUTSËL K'É, NT, le 3 juin 2026 /CNW/ - Des représentants de la Première Nation dénée de Łutsël K'é, de la Nation métisse des Territoires du Nord-Ouest, du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et de Parcs Canada se réuniront à Łutsël K'é, dans les Territoires du Nord-Ouest, pour faire une annonce concernant l'aire protégée autochtone Thaidene Nene.
Veuillez noter que cet avis est sujet à changement sans préavis.
Les détails sont les suivants :
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Date :
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Le mercredi 10 juin 2026
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Heure :
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10 h 00 (HAR)
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Lieu :
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Veuillez confirmer votre présence auprès de [email protected] afin
SOURCE Parcs Canada (HQ)
Renseignements: Jessica Theoret, Agente, partenariats, mobilisation et communications, Unité de gestion du Centre des Territoires du Nord-Ouest, [email protected]; Relations avec les médias de Parcs Canada, [email protected]
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