ANNAPOLIS ROYAL, NS, le 2 juin 2026 /CNW/ - Le 4 juin 2026, le Sante Mawiomi, en collaboration avec le gouvernement du Canada, a le plaisir de présenter un événement spécial soulignant le 300e anniversaire de la signature du Traité de paix et d'amitié de 1726. Ratifié le 4 juin 1726 entre les dirigeants mi'kmaq, wəlastəkokewiyik et peskətəmohkatewey et la Couronne britannique, ce traité fut le premier du genre dans la région qui allait devenir les Maritimes. Il a également servi de fondement aux négociations ultérieures et aux traités de paix et d'amitié conclus à la fin du XVIIIe siècle.

Des activités culturelles, incluant de la musique, de la danse, des activités éducatives, de l'artisanat et des kiosques alimentaires débuteront à 10 h au lieu historique national du Fort-Anne. Une cérémonie officielle de dévoilement d'une plaque commémorative soulignant l'importance historique du traité aura lieu à 13 h 30.

Veuillez noter que cet avis peut être modifié sans préavis.

En voici les détails :



Date : Le jeudi 4 juin 2026



Heure : L'événement commence à 10 h (heure de l'Atlantique). La cérémonie de

dévoilement de la plaque débutera à 13 h 30.





Si vous assistez à la cérémonie de dévoilement de la plaque, les médias sont priés

d'arriver au plus tard à 13 h 15 pour s'installer.



Lieu : Lieu historique national du Fort-Anne

323, rue St. George, Annapolis Royal (Nouvelle-Écosse), Canada

SOURCE Parcs Canada (HQ)

Renseignements et RSVP: Jodi Hawkins, Agente, partenariats, engagement et communication, Parcs Canada, [email protected] / 782-409-0146