CALGARY, AB, le 16 oct. 2024 /CNW/ - Veuillez prendre note que le chef Troy Knowlton de la Piikani Nation et l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, feront une annonce de financement concernant un projet d'infrastructure pour la communauté.

Date : Le jeudi 17 octobre 2024

Heure : 11 h 15 (HR)

Le site sera ouvert aux médias à partir de 10 h 45.

Lieu : Delta Hotels Calgary South

Salle Kananaskis

135, Southland Drive SE

Calgary, Alberta

T2J 5X5

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Pour plus de renseignements (médias seulement) : Jennifer Kozelj, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Patty Hajdu, Ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de FedNor, [email protected], Relations avec les médias, SAC, [email protected]; Wayne Provost, Agent des communications, Peigan Board of Education, [email protected], 403-360-7729