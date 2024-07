THUNDER BAY, ON, le 19 juill. 2024 /CNW/ - Veuillez noter que John Gordon, président-directeur général de la National Indigenous Collaborative Housing Inc. (NICHI), et l'honorable Patty Hajdu ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de FedNor, feront une annonce historique concernant le logement dans les communautés autochtones urbaines, rurales et nordiques.

Ils seront accompagnés de membres, de sympathisants et d'employés de la NICHI.

Date : Le lundi 22 juillet 202

Heure : 10 h 15 (heure de l'Est)

Lieu :

Hôtel Valhalla et centre de conférences

1, rue Valhalla Inn

Thunder Bay (Ontario)

Participation virtuelle :

Les membres des médias sont invités à envoyer un courriel à [email protected] pour confirmer leur présence sur place ou recevoir un lien pour participer virtuellement.

Pour plus de renseignements (médias seulement) : Jennifer Kozelj, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Patty Hajdu, Ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de FedNor, [email protected]; Relations avec les médias, SAC, [email protected]; Justin Prest, Gestionnaire, Communications et relations publiques, National Indigenous Collaborative Housing Inc.(NICHI), [email protected], 1-873-455-5557