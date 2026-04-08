LONGUEUIL, QC, le 8 avril 2026 /CNW/ - Les journalistes sont invités à venir au centre spatial John‑H.‑Chapman le mercredi 8 avril à 21 h 45 (HE) pour assister à une conférence presse de la NASA en direct avec les astronautes de la mission Artemis II, actuellement sur le chemin du retour.

Pour participer virtuellement, prière de confirmer votre présence à l'adresse [email protected] avant 13 h le 8 avril. Pour tous les détails, veuillez consulter l'avis aux médias de la NASA (en anglais seulement).

Tous les représentants des médias devront présenter leur carte de presse à la guérite et ensuite à la réception. Nous conseillons d'arriver tôt pour éviter tout retard en raison des mesures de sécurité.

Quand : 8 avril 2026 Heure : 21 h 45 (HE) Qui : Équipage d'Artemis II Où : Centre spatial John‑H.‑Chapman

6767, route de l'Aéroport, Longueuil, J3Y 8Y9

Pour toute question, prière de contacter le Bureau des relations avec les médias.

Informations supplémentaires

Site Web : www.asc-csa.gc.ca

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SOURCE Agence spatiale canadienne

Renseignements : Agence spatiale canadienne, Bureau des relations avec les médias, Téléphone : 450-926-4370, Courriel : [email protected]