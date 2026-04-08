Avis aux médias - La NASA invite les médias à parler à l'équipage d'Artemis II, actuellement sur le chemin du retour English
Nouvelles fournies parAgence spatiale canadienne
08 avr, 2026, 10:42 ET
LONGUEUIL, QC, le 8 avril 2026 /CNW/ - Les journalistes sont invités à venir au centre spatial John‑H.‑Chapman le mercredi 8 avril à 21 h 45 (HE) pour assister à une conférence presse de la NASA en direct avec les astronautes de la mission Artemis II, actuellement sur le chemin du retour.
Pour participer virtuellement, prière de confirmer votre présence à l'adresse [email protected] avant 13 h le 8 avril. Pour tous les détails, veuillez consulter l'avis aux médias de la NASA (en anglais seulement).
Tous les représentants des médias devront présenter leur carte de presse à la guérite et ensuite à la réception. Nous conseillons d'arriver tôt pour éviter tout retard en raison des mesures de sécurité.
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Quand :
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8 avril 2026
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Heure :
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21 h 45 (HE)
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Qui :
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Équipage d'Artemis II
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Où :
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Centre spatial John‑H.‑Chapman
Pour toute question, prière de contacter le Bureau des relations avec les médias.
Informations supplémentaires
- Artemis II : Destination Lune
- Trousse d'information - mission Artemis II
- Étapes de la mission | Agence spatiale canadienne
Site Web : www.asc-csa.gc.ca
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SOURCE Agence spatiale canadienne
Renseignements : Agence spatiale canadienne, Bureau des relations avec les médias, Téléphone : 450-926-4370, Courriel : [email protected]
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