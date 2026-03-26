OTTAWA, ON, le 26 mars 2026 /CNW/ - La Monnaie royale canadienne dévoilera une pièce de circulation spéciale de 2 $ commémorant le 50ᵉ anniversaire de la Tour CN. Ce symbole emblématique de l'ingéniosité et du savoir-faire canadien sera à l'honneur au revers d'une nouvelle pièce, qui sera dévoilée le 31 mars au niveau d'observation principal, un lieu à la hauteur de notre hommage à cet édifice de renom.

Lieu : Tour CN | Niveau d'observation principal

290, boulevard Bremner

Toronto (Ontario) M5V 3L9



Date : Le mardi 31 mars 2026

Arrivée des médias et des personnes invitées : 13 h 30

Nous demandons aux personnes invitées et aux médias de prévoir suffisamment de temps puisqu'il faudra passer par un contrôle de sécurité au moment d'entrer dans l'édifice.

Discours et dévoilement : 14 h



Participants: Simon Kamel, Président par intérim, Monnaie royale canadienne

Stéphan Déry, Président-directeur général, Société immobilière du Canada

Kaye Melliship, Présidente du conseil d'administration, Société immobilière du Canada

Les médias accrédités souhaitant assister au lancement peuvent s'enregistrer d'avance à [email protected].

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. Reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde, elle produit des pièces de collection primées, des produits d'investissement de premier ordre ainsi que les prestigieuses médailles pour les honneurs militaires et civils du Canada. En tant qu'affineur certifié « bonne livraison » par la LBMA et la COMEX, la Monnaie offre aussi une gamme complète de services d'affinage de l'or et de l'argent de première qualité. Organisation qui s'efforce de mieux prendre soin de l'environnement, de favoriser des milieux de travail sécuritaires et inclusifs et d'avoir une incidence positive dans les collectivités où elle exerce ses activités, la Monnaie intègre des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance dans tous les aspects de ses activités. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant la Monnaie et ses produits et services, visitez le www.monnaie.ca. Suivez la Monnaie sur LinkedIn, Facebook et Instagram.

SOURCE Monnaie royale canadienne (MRC)

Renseignements : Alexandre Reeves, Chef principal, Affaires publiques, Monnaie royale canadienne, Téléphone : 613-884-6370, [email protected]