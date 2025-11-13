Avis aux médias - LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE INVITE LES GENS DES RÉGIONS DE LÉVIS ET DE CHICOUTIMI À ÉCHANGER LEUR MONNAIE CONTRE LA NOUVELLE PIÈCE DE CIRCULATION DE 2 $ 2025 RENDANT HOMMAGE AU SOLDAT INCONNU DU CANADA English

Événement : 

La Monnaie royale canadienne tiendra des échanges de pièces dans les villes de Lévis et de Chicoutimi (Québec) et invite le public à venir y échanger leur monnaie contre une pièce de circulation canadienne de 2 $ 2025 - Hommage au Soldat inconnu du Canada.

De plus, les Canadiennes et les Canadiens auront la chance d'ajouter à leur collection, la pièce de 1 $ 2025 - 150e anniversaire de la Cour Suprême du Canada et celle de 2 $ 2025 - Célébrons la vie et l'œuvre de Daphne Odjig.

Le nombre de pièces par personne est limité. Jusqu'à épuisement des stocks. Échanges de pièces en argent comptant seulement. Toute pièce canadienne ou tout billet de banque canadien en circulation est accepté. Activité gratuite.

 

Détails :         

Boutique Imaginaire
Les Galeries Chagnon (près du Walmart)
1200, boul. Alphonse Desjardins
Lévis (Québec) G6V 6Y8
Le vendredi 14 novembre 2025, de 9 h 30 à 17 h

Boutique Imaginaire
Place du Royaume
1401, boul. Talbot
Chicoutimi (Québec) G7H 5N6
Le samedi 15 novembre 2025, de 9 h 30 à 17 h

Alex Reeves, Chef principal, Affaires publiques, 613-884-6370, [email protected]

