Avis aux médias - LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE INVITE LA POPULATION À ÉCHANGER SA MONNAIE CONTRE LA NOUVELLE PIÈCE DE CIRCULATION DE 2 $ 2025 RENDANT HOMMAGE AU SOLDAT INCONNU DU CANADA À L'OCCASION DU JOUR DU SOUVENIR English
Nouvelles fournies parMonnaie royale canadienne (MRC)
10 nov, 2025, 15:22 ET
OTTAWA, ON, le 10 nov. 2025 /CNW/ -
|
Événement :
|
À l'occasion du jour du Souvenir, la Monnaie royale canadienne tiendra des échanges de pièces à ses Boutiques de Winnipeg et d'Ottawa le mardi 11 novembre. Le public est invité à venir y échanger leur monnaie contre une pièce de circulation canadienne de 2 $ 2025 - Hommage au Soldat inconnu du Canada.
|
Détails :
|
Boutique de la Monnaie royale canadienne à Winnipeg
SOURCE Monnaie royale canadienne (MRC)
Renseignements : Deneen Perrin, Directrice, Affaires publiques, relations gouvernementales et mobilisation des intervenants, 613-292-8699, [email protected]
Partager cet article