Événement :

À l'occasion du jour du Souvenir, la Monnaie royale canadienne tiendra des échanges de pièces à ses Boutiques de Winnipeg et d'Ottawa le mardi 11 novembre. Le public est invité à venir y échanger leur monnaie contre une pièce de circulation canadienne de 2 $ 2025 - Hommage au Soldat inconnu du Canada.



Le nombre de pièces par personne est limité. Jusqu'à épuisement des stocks. Échanges de pièces en argent comptant seulement. Toute pièce canadienne ou tout billet de banque canadien en circulation est accepté. Activité gratuite.