LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE INVITE LA POPULATION À ÉCHANGER SA MONNAIE CONTRE LA NOUVELLE PIÈCE DE CIRCULATION DE 2 $ 2025 RENDANT HOMMAGE AU SOLDAT INCONNU DU CANADA À L'OCCASION DU JOUR DU SOUVENIR

Monnaie royale canadienne (MRC)

10 nov, 2025, 15:22 ET

OTTAWA, ON, le 10 nov. 2025 /CNW/ - 

Événement : 

À l'occasion du jour du Souvenir, la Monnaie royale canadienne tiendra des échanges de pièces à ses Boutiques de Winnipeg et d'Ottawa le mardi 11 novembre. Le public est invité à venir y échanger leur monnaie contre une pièce de circulation canadienne de 2 $ 2025 - Hommage au Soldat inconnu du Canada.

Le nombre de pièces par personne est limité. Jusqu'à épuisement des stocks. Échanges de pièces en argent comptant seulement. Toute pièce canadienne ou tout billet de banque canadien en circulation est accepté. Activité gratuite.

 

Détails :     

Boutique de la Monnaie royale canadienne à Winnipeg
520, boulevard Lagimodière
Le mardi 11 novembre 2025 de midi à 16 h

Boutique de la Monnaie royale canadienne à Ottawa
320, promenade Sussex
Le mardi 11 novembre 2025 de midi à 16 h

SOURCE Monnaie royale canadienne (MRC)

Renseignements : Deneen Perrin, Directrice, Affaires publiques, relations gouvernementales et mobilisation des intervenants, 613-292-8699, [email protected]

