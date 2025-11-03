OTTAWA, ON, le 3 nov. 2025 /CNW/ - Suivant la longue tradition du Souvenir, la Monnaie royale canadienne dévoilera une pièce commémorative de 2 $ pour souligner le 25e anniversaire du rapatriement du Soldat inconnu du Canada. Cette nouvelle pièce sera dévoilée le soir du 4 novembre 2025 au Musée canadien de la guerre par des représentants de l'armée et du gouvernement présents à la cérémonie à la chandelle de la Semaine des anciens combattants à Ottawa - un rite solennel organisé par Anciens Combattants Canada et le Musée canadien de la guerre.

Lieu : Musée canadien de la guerre | Galerie LeBreton

1, place Vimy

Ottawa (Ontario) K1A 0M8



Date : Le mardi 4 novembre 2025

Arrivée des médias et des personnes invitées : 18 h 45

Discours et dévoilement : 19 h 00



Participantes : Caroline Dromaguet, présidente-directrice générale, Musée canadien de l'histoire et Musée canadien de la guerre

Marie Lemay, Présidente, Monnaie royale canadienne

Les médias accrédités souhaitant assister au lancement peuvent s'enregistrer d'avance à [email protected].

