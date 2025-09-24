Avis aux médias - LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE INVITE LA POPULATION DE LA RÉGION DE HAMILTON À ÉCHANGER SA MONNAIE CONTRE LA NOUVELLE PIÈCE DE CIRCULATION DE 2 $ 2025 CÉLÉBRANT LA VIE ET L'ŒUVRE DE DAPHNE ODJIG English
Nouvelles fournies parMonnaie royale canadienne (MRC)
24 sept, 2025, 09:00 ET
OTTAWA, ON, le 24 sept. 2025 /CNW/ -
Événement :
En partenariat avec Canada Gold, la Monnaie royale canadienne tiendra des échanges de pièces à Hamilton (Ontario) et invite la population à venir y échanger leur monnaie contre une pièce de circulation canadienne de 2 $ 2025 - Célébrons la vie et l'œuvre de Daphne Odjig.
Détails :
Canada Gold | The Centre on Barton
1241, rue Barton E., unité Q4
Hamilton (Ontario)
L8H 2V4
Le vendredi 26 et samedi 27 septembre 2025, de 10 h à 17 h
Renseignements : Alex Reeves, Chef principal, Affaires publiques, 613-884-6370, [email protected]
