Événement :

En partenariat avec Canada Gold, la Monnaie royale canadienne tiendra des échanges de pièces à Hamilton (Ontario) et invite la population à venir y échanger leur monnaie contre une pièce de circulation canadienne de 2 $ 2025 - Célébrons la vie et l'œuvre de Daphne Odjig.



De plus, les Canadiennes et les Canadiens auront la chance d'ajouter à leur collection, la pièce de 2 $ 2025 - 150e anniversaire de la Cour Suprême du Canada.



Le nombre de pièces par personne est limité. Jusqu'à épuisement des stocks. Échanges de pièces en argent comptant seulement. Toute pièce canadienne ou tout billet de banque canadien en circulation est accepté. Activité gratuite.