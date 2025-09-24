Avis aux médias - LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE INVITE LA POPULATION DE LA RÉGION DE HAMILTON À ÉCHANGER SA MONNAIE CONTRE LA NOUVELLE PIÈCE DE CIRCULATION DE 2 $ 2025 CÉLÉBRANT LA VIE ET L'ŒUVRE DE DAPHNE ODJIG English

le 24 sept. 2025

Événement :

En partenariat avec Canada Gold, la Monnaie royale canadienne tiendra des échanges de pièces à Hamilton (Ontario) et invite la population à venir y échanger leur monnaie contre une pièce de circulation canadienne de 2 $ 2025 - Célébrons la vie et l'œuvre de Daphne Odjig. 

De plus, les Canadiennes et les Canadiens auront la chance d'ajouter à leur collection, la pièce de 2 $ 2025 - 150e anniversaire de la Cour Suprême du Canada.

Le nombre de pièces par personne est limité. Jusqu'à épuisement des stocks. Échanges de pièces en argent comptant seulement. Toute pièce canadienne ou tout billet de banque canadien en circulation est accepté. Activité gratuite.


Détails : 

Canada Gold | The Centre on Barton

1241, rue Barton E., unité Q4

Hamilton (Ontario) 

L8H 2V4

Le vendredi 26 et samedi 27 septembre 2025, de 10 h à 17 h

