Avis aux médias - LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE INVITE LA POPULATION DE L'OUEST CANADIEN À ÉCHANGER SA MONNAIE CONTRE LA NOUVELLE PIÈCE DE CIRCULATION DE 2 $ 2025 RENDANT HOMMAGE AU SOLDAT INCONNU DU CANADA
24 nov, 2025, 09:00 ET
OTTAWA, ON, le 24 nov. 2025 /CNW/ -
Événement :
La Monnaie royale canadienne tiendra des échanges de pièces dans les régions de Victoria (Colombie-Britannique), Winnipeg (Manitoba), Richmond (Colombie-Britannique) et Calgary (Alberta) et invite le public à venir y échanger sa monnaie contre une pièce de circulation canadienne de 2 $ 2025 - Hommage au Soldat inconnu du Canada.
Les échanges dans les régions de Victoria, Richmond et Calgary offriront également la possibilité de se procurer la pièce de 1 $ 2025 - 150e anniversaire de la Cour Suprême du Canada et celle de 2 $ 2025 - Célébrons la vie et l'œuvre de Daphne Odjig.
Le nombre de pièces par personne est limité. Jusqu'à épuisement des stocks. Échanges de pièces en argent comptant seulement. Toute pièce canadienne ou tout billet de banque canadien en circulation est accepté. Activité gratuite.
Détails :
Shoppers Drug Mart
3511, rue Blanshard
Victoria (Colombie-Britannique) V8Z 3L0
Le mercredi 26 novembre 2025, de 10 h à 16 h
Boutique de la Monnaie royale canadienne à Winnipeg
520, boulevard Lagimodière
Du jeudi 27 novembre 2025 au samedi 29 novembre 2026
9 h à 16 h
Seules les pièces de 2 $ 2025 - Hommage au Soldat inconnu du Canada seront disponible pour cet échange de pièces
Oomomo
|
1080-4151, ch. Hazelbridge
Richmond (Colombie-Britannique) V6X 3L0
Le vendredi 28 novembre 2025 et le samedi 29 novembre 2025,
10 h à 16 h
Silver Gold Bull
Centre commercial Southcentre
100, ch. Anderson SE
|
Calgary (Alberta) T2J 3V1
Le vendredi 28 novembre 2025 et le samedi 29 novembre 2025
10 h à 19 h
SOURCE Monnaie royale canadienne (MRC)
Renseignements : Alex Reeves, Chef principal, Affaires publiques, 613-884-6370, [email protected]
