La Monnaie royale canadienne tiendra des échanges de pièces dans les régions de Victoria (Colombie-Britannique), Winnipeg (Manitoba), Richmond (Colombie-Britannique) et Calgary (Alberta) et invite le public à venir y échanger sa monnaie contre une pièce de circulation canadienne de 2 $ 2025 - Hommage au Soldat inconnu du Canada.



