Avis aux médias - LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE INVITE LA POPULATION DE L'OUEST CANADIEN À ÉCHANGER SA MONNAIE CONTRE LA NOUVELLE PIÈCE DE CIRCULATION DE 2 $ 2025 RENDANT HOMMAGE AU SOLDAT INCONNU DU CANADA English

Nouvelles fournies par

Monnaie royale canadienne (MRC)

24 nov, 2025, 09:00 ET

OTTAWA, ON, le 24 nov. 2025 /CNW/ -

Événement : 

La Monnaie royale canadienne tiendra des échanges de pièces dans les régions de Victoria (Colombie-Britannique), Winnipeg (Manitoba), Richmond (Colombie-Britannique) et Calgary (Alberta) et invite le public à venir y échanger sa monnaie contre une pièce de circulation canadienne de 2 $ 2025 - Hommage au Soldat inconnu du Canada.



Les échanges dans les régions de Victoria, Richmond et Calgary offriront également la possibilité de se procurer la pièce de 1 $ 2025 - 150e anniversaire de la Cour Suprême du Canada et celle de 2 $ 2025 - Célébrons la vie et l'œuvre de Daphne Odjig.



Le nombre de pièces par personne est limité. Jusqu'à épuisement des stocks. Échanges de pièces en argent comptant seulement. Toute pièce canadienne ou tout billet de banque canadien en circulation est accepté. Activité gratuite.


Détails :         

Shoppers Drug Mart

3511, rue Blanshard

Victoria (Colombie-Britannique) V8Z 3L0

Le mercredi 26 novembre 2025, de 10 h à 16 h



Boutique de la Monnaie royale canadienne à Winnipeg

520, boulevard Lagimodière

Du jeudi 27 novembre 2025 au samedi 29 novembre 2026

9 h à 16 h

Seules les pièces de 2 $ 2025 - Hommage au Soldat inconnu du Canada seront disponible pour cet échange de pièces



Oomomo

1080-4151, ch. Hazelbridge

Richmond (Colombie-Britannique) V6X 3L0

Le vendredi 28 novembre 2025 et le samedi 29 novembre 2025,

10 h à 16 h



Silver Gold Bull 

Centre commercial Southcentre

100, ch. Anderson SE

Calgary (Alberta) T2J 3V1

Le vendredi 28 novembre 2025 et le samedi 29 novembre 2025

10 h à 19 h

SOURCE Monnaie royale canadienne (MRC)

Renseignements : Alex Reeves, Chef principal, Affaires publiques, 613-884-6370, [email protected]

Profil de l'entreprise

Monnaie royale canadienne (MRC)