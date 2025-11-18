OTTAWA, ON, le 18 nov. 2025 /CNW/ - La collection Opulence de la Monnaie royale canadienne, qui offre une luxueuse gamme de pièces en métaux précieux rares conjuguant joaillerie fine et art numismatique, nous en remet plein la vue avec des créations en platine et en or purs rehaussées de rares diamants fantaisie jaunes extraits de l'illustre mine de diamants Ekati, située dans les Territoires du Nord-Ouest, au Canada.

Cette année, la collection nous offre Lustre, une pièce de 10 oz en platine pur, et Merveille, une pièce de 1 oz en or pur. Chacune est ornée de diamants fantaisie jaunes canadiens, l'une des pierres précieuses les plus rares au monde. Les diamants ont été savamment taillés et polis par Crossworks Manufacturing, une entreprise de Vancouver. Ces articles de collection exclusifs sont en vente dès maintenant.

« La collection Opulence témoigne de l'engagement de la Monnaie royale canadienne envers l'innovation et l'excellence en fabrication de pièces. L'ajout de diamants fantaisie jaunes rarissimes transforme ces pièces en chefs-d'œuvre éblouissants et célèbre l'abondance des ressources minérales canadiennes », déclare Marie Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne. « Nous sommes fiers de faire, une fois de plus, le bonheur des collectionneurs d'art numismatique en leur offrant des joyaux rares et précieux créés par des gens et des entreprises qui s'efforcent de célébrer le meilleur du Canada. »

« C'est avec fierté que Burgundy s'associe à la Monnaie royale canadienne pour créer ces sublimes œuvres d'art qui incarnent le patrimoine et le savoir-faire canadiens », se réjouit Jeremy King, directeur général de Burgundy Diamond Mines. « Les diamants canadiens, parmi les plus anciens au monde, sont réputés pour leur grande qualité et leur extraction responsable. L'ajout de diamants fantaisie jaunes de la mine Ekati fait de ces pièces des articles de collection uniques et précieux, dont l'essence est entièrement canadienne. »

La pièce en platine pur 2025 - Lustre, chef-d'œuvre méticuleusement ciselé dans 10 oz de platine pur à 99,95 %, est une création du duo canadien Chris Reid et Rosina Li. Son revers, une ode au lis du Canada (Lilium canadense), est rehaussé d'un placage d'or sélectif et d'un agencement éclatant de 14 diamants fantaisie jaunes taille poire et de neuf diamants fantaisie jaunes ronds. Sept de ces diamants forment le centre du plus grand lis, lequel est entouré de huit autres éléments gravés et endiamantés. Réunis, ces éléments présentent les divers stades de croissance du lis. Le tirage mondial de cette œuvre exceptionnelle est limité à seulement 10 exemplaires.

Au revers de la pièce en or pur 2025 - Merveille, le motif conçu par l'artiste canadien Simon Ng entoure un ornement scintillant en forme de lis du Canada. Les pétales sont formés par six diamants fantaisie jaunes taille marquise bordant avec élégance le diamant rond blanc serti au centre. Cet élément central sophistiqué repose au-dessus d'un motif de soleil rayonnant gravé inspiré de l'étoile d'une boussole. Quatre fleurs semblables à des soleils sont aussi gravées le long du pourtour de la pièce, toutes rehaussées d'un diamant blanc rond. Il n'existera que 30 exemplaires de ces chefs-d'œuvre fabriqués à la main.

L'avers de ces deux pièces est à l'effigie de Sa Majesté le roi Charles III, selon l'artiste canadien Steven Rosati. Ces précieux articles de collection sont assortis d'un coffret en bois noir mat confectionné par le fabricant canadien Manubois.

Les diamants fantaisie jaunes en vedette sur ces pièces 2025 de la collection Opulence ont été extraits de la mine Ekati, la première mine de diamants au Canada à comporter à la fois des sites souterrains et à ciel ouvert, actuellement détenue et exploitée par Burgundy Diamond Mines. Depuis plus de 27 ans, cette mine est surtout connue pour sa production éthique de diamants blancs de qualité supérieure; les diamants jaunes et les diamants fantaisie jaunes, plus rares, ne représentent qu'un faible pourcentage de sa production totale.

On peut se procurer les œuvres numismatiques exclusives de la collection Opulence 2025 directement auprès de la Monnaie en composant le 1-800-267-1871 au Canada, le 1-800-268-6468 aux États-Unis, sur le site www.monnaie.ca ou auprès des marchands et distributeurs officiels de la Monnaie.

Pour en savoir plus sur la collection Opulence 2025, rendez-vous au www.monnaie.ca/opulence. Des images et une vidéo de ces pièces spectaculaires se trouvent ici.

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. Reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde, elle produit des pièces de collection primées, des produits d'investissement de premier ordre ainsi que les prestigieuses médailles pour les honneurs militaires et civils du Canada. En tant qu'affineur certifié « bonne livraison » par la LBMA et la COMEX, la Monnaie offre aussi une gamme complète de services d'affinage de l'or et de l'argent de première qualité. Organisation qui s'efforce de mieux prendre soin de l'environnement, de favoriser des milieux de travail sécuritaires et inclusifs et d'avoir une incidence positive dans les collectivités où elle exerce ses activités, la Monnaie intègre des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance dans tous les aspects de ses activités.

Pour obtenir de plus amples renseignements concernant la Monnaie et ses produits et services, visitez le www.monnaie.ca. Suivez la Monnaie sur LinkedIn, Facebook et Instagram.

À propos de Burgundy Diamond Mines

Burgundy Diamond Mines est un diamantaire indépendant, de premier plan et de classe mondiale qui travaille à sécuriser les marges bénéficiaires dans toute la chaîne de valeur, de l'extraction à la vente de diamants, en passant par la production de ces pierres précieuses.

La stratégie de Burgundy consiste entre autres à constituer un portefeuille équilibré visant des projets axés sur les diamants et menés dans des lieux favorables, comme la mine Ekati, l'actif minier canadien de classe mondiale. Ce modèle d'affaires unique, de la mine au marché, prévoit une chaîne de responsabilité de bout en bout et assure la traçabilité à chaque étape du processus, ce qui garantit la production éthique de diamants, de l'extraction à la vente. Fondée à Perth, en Australie-Occidentale, l'entreprise est dirigée par un conseil d'administration et une équipe de direction de premier plan, qui combinent expertise de classe mondiale et engagement en faveur d'opérations diamantaires durables et responsables.

SOURCE Monnaie royale canadienne (MRC)

Renseignements : Monnaie royale canadienne : Alex Reeves, Gestionnaire principal, Affaires publiques, 613-884-6370, [email protected]; Burgundy Diamond Mines : Ariella Calin, Gestionnaire, Communications externes, 1-403-910-1933, poste 2604, [email protected]