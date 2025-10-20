AVIS AUX MÉDIAS - LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE INVITE LA POPULATION DES RÉGIONS DE NEPEAN ET DE GUELPH À ÉCHANGER SA MONNAIE CONTRE LA NOUVELLE PIÈCE DE CIRCULATION DE 2 $ 2025 CÉLÉBRANT LA VIE ET L'ŒUVRE DE DAPHNE ODJIG English

Nouvelles fournies par

Monnaie royale canadienne (MRC)

20 oct, 2025, 11:53 ET

OTTAWA, ON, le 20 oct. 2025 /CNW/ -

Événement :

La Monnaie royale canadienne tiendra des échanges de pièces dans les régions de Nepean et de Guelph (Ontario) et invite la population à venir y échanger leur monnaie contre une pièce de circulation canadienne de 2 $ 2025 - Célébrons la vie et l'œuvre de Daphne Odjig.


De plus, les Canadiennes et les Canadiens auront la chance d'ajouter à leur collection, la pièce de 2 $ 2025 - 150e anniversaire de la Cour Suprême du Canada.


Le nombre de pièces par personne est limité. Jusqu'à épuisement des stocks. Échanges de pièces en argent comptant seulement. Toute pièce canadienne ou tout billet de banque canadien en circulation est accepté. Activité gratuite.



Détails :

Pharmacie Rexall


6-900, chemin Greenbank


Nepean (Ontario)


K2J 1S0


Le mercredi 22 octobre 2025, de 10 h à 16 h




Pharmacie Rexall


666, rue Woolwich


Guelph (Ontario)


N1H 7G0


Le vendredi 24 octobre 2025, de 10 h à 16 h

SOURCE Monnaie royale canadienne (MRC)

Renseignements : Alex Reeves, Chef principal, Affaires publiques, 613-884-6370, [email protected]

Profil de l'entreprise

Monnaie royale canadienne (MRC)