OTTAWA, ON, le 2 sept. 2025 /CNW/ - La Monnaie royale canadienne dévoilera une pièce de circulation spéciale de 2 $ en reconnaissance du talent artistique exceptionnel de Daphne Odjig et de sa contribution à la transformation de l'art autochtone. Cette nouvelle pièce sera dévoilée le 4 septembre 2025 au Musée du Manitoba à Winnipeg devant The Creation of the World, une de ses célèbres murales.

Lieu : Musée du Manitoba | Galerie d'accueil

190, avenue Rupert

Winnipeg (Manitoba) R3B 0N2

Date : Le jeudi 4 septembre 2025

Arrivée des médias et des personnes invitées : 9 h 00

Discours et dévoilement : 9 h 30

Participantes: Marie Lemay, Présidente, Monnaie royale canadienne

Bonnie Devine, Artiste visuelle anishinaabe, conservatrice et amie de Daphne Odjig

Dorota Blumczyńska, Directrice générale, Musée du Manitoba

Les médias accrédités souhaitant assister au lancement peuvent s'enregistrer d'avance à [email protected].

