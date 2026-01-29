MISSISSAUGA, ON, le 29 janv. 2026 /CNW/ - L'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), discutera du plan du gouvernement fédéral visant à bâtir une économie plus forte et à rendre la vie plus abordable pour les Canadiennes et les Canadiens.

La ministre Valdez soulignera les plus récentes mesures annoncées par le premier ministre, notamment la nouvelle Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels, ainsi que des initiatives visant à lutter contre l'insécurité alimentaire. Un point de presse suivra.

Date:

Le vendredi 30 janvier 2026

Heure:

9 h 30 (Heure normale de l'Est)

Remarques à l'intention des représentants des médias:

Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 9 h 15 (HNE).

Les représentants des médias doivent s'inscrire auprès de [email protected] .

Plus de détails seront fournis au moment de l'inscription.

Personnes-ressources : Sarphina Chui, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), 343-597-5341, [email protected]; Relations avec les médias, Femmes et Égalité des genres Canada, 819-420-6530, [email protected]