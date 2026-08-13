Avis aux médias - La ministre Valdez annoncera un soutien pour les femmes entrepreneures dans la région de Northumberland et à travers le Canada

PORT HOPE, ON, le 13 août 2026 /CNW/ -- La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), l'honorable Rechie Valdez, annoncera l'octroi d'un nouveau financement fédéral qui contribuera à soutenir les femmes entrepreneures dans la région de Northumberland et à travers le Canada.

Date : Le lundi 17 août 2026

Heure : 10 h (heure de l'Est)

Lieu :

The Pulse Cafe & Eatery

10, rue Robertson

Port Hope (Ontario)

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Erin Quevillon, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]