Avis aux médias - La ministre Valdez annoncera un soutien du gouvernement fédéral destiné aux entrepreneurs noirs et aux entreprises dirigées par des personnes noires au Manitoba

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Nouvelles fournies par

Prairies Economic Development Canada

23 juin, 2026, 15:01 ET

WINNIPEG, MB, le 23 juin 2026 /CNW/ - L'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites entreprises et Tourisme), annoncera un programme de financement fédéral destiné à appuyer les entrepreneurs et les entreprises du Manitoba, par l'intermédiaire du Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires, au nom de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan).

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Le gouvernement du Canada renforce la capacité de défense grâce à des investissements dans l’industrie de Winnipeg (Groupe CNW/Prairies Economic Development Canada)
Le gouvernement du Canada renforce la capacité de défense grâce à des investissements dans l’industrie de Winnipeg (Groupe CNW/Prairies Economic Development Canada)

Date :

Le 24 juin 2026


Heure :

11 h (HC)


Endroit :

Chambre de commerce Noire du Manitoba

62, rue Hargrave, bureau 208

Winnipeg (Manitoba) 



Cet événement est ouvert aux médias et des conférenciers seront disponibles pour
répondre aux questions après l'annonce.

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Numéro sans frais : 1-888-338-9378
ATS (appareil de télécommunication pour les malentendants) : 1-877-303-3388

SOURCE Prairies Economic Development Canada

Personnes-ressources: Jess Borys (elle/she/her), Conseillère en communications, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 431-336-9097; Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781

Profil de l'entreprise

Prairies Economic Development Canada