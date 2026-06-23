Avis aux médias - La ministre Valdez annoncera un soutien du gouvernement fédéral destiné aux entrepreneurs noirs et aux entreprises dirigées par des personnes noires au Manitoba

Avis aux médias - La ministre Valdez annoncera un soutien du gouvernement fédéral destiné aux entrepreneurs noirs et aux entreprises dirigées par des personnes noires au ManitobaEnglish
Nouvelles fournies parPrairies Economic Development Canada
23 juin, 2026, 15:01 ET
WINNIPEG, MB, le 23 juin 2026 /CNW/ - L'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites entreprises et Tourisme), annoncera un programme de financement fédéral destiné à appuyer les entrepreneurs et les entreprises du Manitoba, par l'intermédiaire du Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires, au nom de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan).
|
Date :
|
Le 24 juin 2026
|
Heure :
|
11 h (HC)
|
Endroit :
|
Chambre de commerce Noire du Manitoba
|
62, rue Hargrave, bureau 208
|
Winnipeg (Manitoba)
|
Cet événement est ouvert aux médias et des conférenciers seront disponibles pour
Restez branchés
Suivez PrairiesCan sur Facebook, Instagram et LinkedIn
Numéro sans frais : 1-888-338-9378
ATS (appareil de télécommunication pour les malentendants) : 1-877-303-3388
SOURCE Prairies Economic Development Canada
Personnes-ressources: Jess Borys (elle/she/her), Conseillère en communications, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 431-336-9097; Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781
Partager cet article