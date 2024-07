La ministre Qualtrough représentera le gouvernement du Canada aux Jeux olympiques de Paris 2024. Elle participera également à la Conférence mondiale sur le sport de l'UNESCO et présidera la 11e réunion des ministres du Sport du Commonwealth avant les Jeux.

GATINEAU, QC, le 22 juill. 2024 /CNW/ - L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et de l'Activité physique, se rendra à Paris, en France, pour encourager Équipe Canada aux Jeux olympiques de Paris 2024.

Les Jeux se dérouleront du 26 juillet au 11 août. On estime à 10 500 le nombre d'athlètes qui viennent de 206 pays. La semaine dernière, le Comité olympique canadien a annoncé que 337 athlètes avaient été désignés pour faire partie d'Équipe Canada.

Le gouvernement du Canada est fier d'être le plus grand bailleur de fonds du système sportif amateur canadien, qui soutient les athlètes, du terrain de jeu aux podiums olympique et paralympique. Grâce aux programmes de Sport Canada, la population canadienne contribue à la préparation, à la participation et à la célébration des athlètes de haut niveau avant, pendant et après les Jeux.

Avant l'ouverture des Jeux, la ministre Qualtrough participera à la Conférence mondiale de l'UNESCO sur le sport, le 24 juillet, et y prononcera un discours.

La ministre Qualtrough présidera la 11e réunion des ministres du Sport du Commonwealth, qui aura lieu le 25 juillet. Le Canada aura l'honneur de présider cette réunion pour la première fois.

La ministre Qualtrough assistera ensuite à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques avant d'encourager Équipe Canada durant les compétitions.

Pour en savoir plus sur la Conférence mondiale sur le sport de l'UNESCO, veuillez consulter Conférence mondiale « Le sport change la donne » − Forum multipartite | UNESCO.

Pour avoir de plus amples renseignements et savoir comment obtenir une accréditation pour les médias pour la 11e réunion des ministres du Sport du Commonwealth, veuillez consulter 11th Commonwealth Sports Ministers Meeting | Commonwealth (thecommonwealth.org) (en anglais seulement).

