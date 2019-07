Avis aux médias - La ministre Qualtrough fera à Toronto l'annonce d'un financement en lien avec les technologies accessibles

OTTAWA, le 31 juill. 2019 /CNW/ - La ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, l'honorable Carla Qualtrough, fera, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, une annonce en lien avec les technologies accessibles qui peuvent aider les Canadiens handicapés.

Date : Le jeudi 1er août 2019



Heure : 10 h



Lieu : Université Ryerson

The Sheldon & Tracy Levy Student Learning Centre, DMZ Sandbox

341, rue Yonge, 3e étage

Toronto (Ontario)

Renseignements: Marielle Hossack, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Carla Qualtrough, 819-956-3239, marielle.hossack@canada.ca; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 343-291-1777, ic.mediarelations-mediasrelations.ic@canada.ca

