OTTAWA, ON, le 20 avril 2026 /CNW/ - L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, tiendra une rencontre avec les médias sur le Réseau des commissaires au commerce intérieur et sur la promotion du commerce intérieur.

La ministre Olszewski tiendra une rencontre avec les médias sur le Réseau des commissaires au commerce intérieur (Groupe CNW/Prairies Economic Development Canada)

La ministre Olszewski sera accompagnée de Patty Hajdu, ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario et Carlos Leitão, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie.

Date :

le 21 avril 2026

Heure :

13 h (HE)

Endroit : Chambre des Communes

Édifice de l'Ouest, foyer

Ottawa (Ontario)

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ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Prairies Economic Development Canada

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected]; Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'Hon. Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781