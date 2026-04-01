EDMONTON, AB, le 1er avril 2026 /CNW/ - L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), visitera la base des Forces canadiennes (BFC) d'Edmonton après avoir atteint l'objectif de 2 % de dépenses de défense de l'OTAN.

Date :

le 2 avril 2026

La ministre Olszewski soulignera l’atteinte par le gouvernement du Canada de l’objectif de 2 % des dépenses de défense de l’OTAN (Groupe CNW/Prairies Economic Development Canada)

Heure :

10 h 00 (HAR)

Endroit :

Quartier général de la 3e Division canadienne

700, avenue Vimy

Edmonton (Alberta) T5J 4J5

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Remarques à l'intention des rédacteurs

Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 9 h 30 (HAR).

Une pièce d'identité avec photo est requise pour accéder à la base.

Un parking est disponible au quartier général de la 3e Division canadienne, 700, avenue Vimy, Edmonton (Alberta).

Le lieutenant Robynn Still, officier des affaires publiques de la 3e Division canadienne, sera présent pour vous aider. Vous pouvez l'appeler au (587) 338 7587.

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Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Prairies Economic Development Canada

Personnes-ressources : Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781; Narmin Hassam-Clark, Gestionnaire des communications par intérim, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 587-532-7170; Relations avec les médias, Bureau du Conseil privé, [email protected], 613-957-5420