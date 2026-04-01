Avis aux médias - La ministre Olszewski soulignera l'atteinte par le gouvernement du Canada de l'objectif de 2 % des dépenses de défense de l'OTAN English
Nouvelles fournies parPrairies Economic Development Canada
01 avr, 2026, 14:33 ET
EDMONTON, AB, le 1er avril 2026 /CNW/ - L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), visitera la base des Forces canadiennes (BFC) d'Edmonton après avoir atteint l'objectif de 2 % de dépenses de défense de l'OTAN.
Date :
le 2 avril 2026
Heure :
10 h 00 (HAR)
Endroit :
Quartier général de la 3e Division canadienne
700, avenue Vimy
Edmonton (Alberta) T5J 4J5
Lien Google Maps
Remarques à l'intention des rédacteurs
Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 9 h 30 (HAR).
Une pièce d'identité avec photo est requise pour accéder à la base.
Un parking est disponible au quartier général de la 3e Division canadienne, 700, avenue Vimy, Edmonton (Alberta).
Le lieutenant Robynn Still, officier des affaires publiques de la 3e Division canadienne, sera présent pour vous aider. Vous pouvez l'appeler au (587) 338 7587.
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Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378
ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388
SOURCE Prairies Economic Development Canada
Personnes-ressources : Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781; Narmin Hassam-Clark, Gestionnaire des communications par intérim, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 587-532-7170; Relations avec les médias, Bureau du Conseil privé, [email protected], 613-957-5420
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