Avis aux médias - La ministre Olszewski soulignera comment le budget de 2025 aide à bâtir des infrastructures dont les communautés ont besoin
07 nov, 2025, 14:43 ET
EDMONTON, AB, le 7 nov. 2025 /CNW/ - L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), annoncera comment les mesures prévues dans le budget de 2025 contribuent à revitaliser l'infrastructure locale et à établir des communautés dynamiques.
Après l'annonce, la ministre Olszewski sera disponible pour répondre aux questions des médias.
Date :
le samedi 8 novembre 2025
Heure :
12 h 30 (HR)
Endroit :
Rapid Fire Theatre
10437 83 av. NO
Edmonton (Alberta)
(Carte)
SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies
Personne-ressource: Brennan Bunko, Gestionnaire des Communications par intérim, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 587-338-3690
