EDMONTON, AB, le 7 nov. 2025 /CNW/ - L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), annoncera comment les mesures prévues dans le budget de 2025 contribuent à revitaliser l'infrastructure locale et à établir des communautés dynamiques.

Après l'annonce, la ministre Olszewski sera disponible pour répondre aux questions des médias.

La ministre Olszewski soulignera comment le budget de 2025 aide à bâtir des infrastructures dont les communautés ont besoin (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Date :

le samedi 8 novembre 2025

Heure :

12 h 30 (HR)

Endroit :

Rapid Fire Theatre

10437 83 av. NO

Edmonton (Alberta)

(Carte)

