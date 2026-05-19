FORT MCMURRAY, AB, le 19 mai 2026 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, qui soulignera qu'il s'est écoulé dix ans depuis les feux de forêt à Fort McMurray et fera une annonce concernant le financement des activités de reprise après sinistre en Alberta.

Une mêlée de presse aura lieu après l'allocution de la ministre.

Événement : En personne

Date : Mercredi 20 mai 2026

Lieu : Fort McMurray (Alberta)

Heure : 12 h (HAR)

Remarques à l'intention des médias

Les représentants des médias doivent s'inscrire 12 heures avant l'événement en communiquant avec la Fort McMurray Chamber of Commerce ( [email protected] ) afin de recevoir les détails sur le lieu de l'événement.

en communiquant avec la ( ) afin de recevoir les détails sur le lieu de l'événement. Les représentants des médias accrédités doivent arriver de 30 minutes avant l'événement pour s'inscrire et présenter une pièce d'identité avec photo ainsi que leur accréditation. Une pièce d'identité avec photo doit être visible en tout temps sur les lieux de l'événement.

pour s'inscrire et présenter une pièce d'identité avec photo ainsi que leur accréditation. Une pièce d'identité avec photo doit être visible en tout temps sur les lieux de l'événement. Les représentants des médias accrédités devront se soumettre à un contrôle de sécurité à leur entrée sur les lieux de l'événement. Une pièce d'identité avec photo émise par le gouvernement est requise.

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SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada (SPPCC)

Personnes-ressources : Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]