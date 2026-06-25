Avis aux médias - La ministre Olszewski présentera un appui destiné aux projets de développement communautaire en Alberta et dans l'ensemble des Prairies

NISKU, AB, le 25 juin 2026 /CNW/ - L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), soulignera la façon dont le Fonds pour bâtir des collectivités fortes appuiera les communautés de l'Alberta et de l'ensemble des Prairies.

La ministre Olszewski présentera un appui destiné aux projets de développement communautaire en Alberta et dans l’ensemble des Prairies (Groupe CNW/Prairies Economic Development Canada)

Date : 26 juin 2026



Heure : 9 h 15 (HR)



Endroit : Rural Municipalities of Alberta

2510, rue Sparrow

Nisku (Alberta)

Carte





Cet événement est ouvert aux médias et les conférenciers seront disponibles pour répondre aux questions après l'annonce.

Restez branchés

Suivez PrairiesCan sur Facebook, Instagram et LinkedIn

Numéro sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunication pour les malentendants) : 1-877-303-3388

SOURCE Prairies Economic Development Canada

Personnes-ressources : Victoria Peta, Agente des communications, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 587-357-9102; Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781