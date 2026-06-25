Avis aux médias - La ministre Olszewski présentera un appui destiné aux projets de développement communautaire en Alberta et dans l'ensemble des Prairies

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Nouvelles fournies par

Prairies Economic Development Canada

25 juin, 2026, 11:00 ET

NISKU, AB, le 25 juin 2026 /CNW/ - L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), soulignera la façon dont le Fonds pour bâtir des collectivités fortes appuiera les communautés de l'Alberta et de l'ensemble des Prairies.

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La ministre Olszewski présentera un appui destiné aux projets de développement communautaire en Alberta et dans l’ensemble des Prairies (Groupe CNW/Prairies Economic Development Canada)
La ministre Olszewski présentera un appui destiné aux projets de développement communautaire en Alberta et dans l’ensemble des Prairies (Groupe CNW/Prairies Economic Development Canada)

Date :

      26 juin 2026


Heure :

      9 h 15 (HR)


Endroit :

      Rural Municipalities of Alberta

      2510, rue Sparrow

      Nisku (Alberta)

      Carte



      Cet événement est ouvert aux médias et les conférenciers seront disponibles pour répondre aux questions après l'annonce.

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Numéro sans frais : 1-888-338-9378
ATS (appareil de télécommunication pour les malentendants) : 1-877-303-3388

SOURCE Prairies Economic Development Canada

Personnes-ressources : Victoria Peta, Agente des communications, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 587-357-9102; Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781

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