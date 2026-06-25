Avis aux médias - La ministre Olszewski présentera un appui destiné aux projets de développement communautaire en Alberta et dans l'ensemble des Prairies

Avis aux médias - La ministre Olszewski présentera un appui destiné aux projets de développement communautaire en Alberta et dans l'ensemble des PrairiesEnglish
Nouvelles fournies parPrairies Economic Development Canada
25 juin, 2026, 11:00 ET
NISKU, AB, le 25 juin 2026 /CNW/ - L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), soulignera la façon dont le Fonds pour bâtir des collectivités fortes appuiera les communautés de l'Alberta et de l'ensemble des Prairies.
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Date :
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26 juin 2026
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Heure :
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9 h 15 (HR)
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Endroit :
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Rural Municipalities of Alberta
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2510, rue Sparrow
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Nisku (Alberta)
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Cet événement est ouvert aux médias et les conférenciers seront disponibles pour répondre aux questions après l'annonce.
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SOURCE Prairies Economic Development Canada
Personnes-ressources : Victoria Peta, Agente des communications, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 587-357-9102; Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781
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